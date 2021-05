Apple prepara le nuove AirPods Pro: focus sul monitoraggio del fitness

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in giornata odierna da Bloomberg, Apple sarebbe al lavoro sulla seconda generazione delle AirPods Pro, che potrebbero essere lanciate nel corso del prossimo anno insieme alle nuove AirPods "classiche".

A quanto pare, i nuovi auricolari senza fili saranno dotati di sensori di movimento aggiornati che consentiranno il monitoraggio del fitness, mentre le AirPods classiche che andranno ad inserirsi nella fascia bassa della lineup, sfoggeranno un design nuovo con i bastoncini con stelo più corto, in maniera simile alle Pro.

Non è chiaro se per le AirPods Pro 2 Apple abbia proseguito sul progetto riportato in precedenza dalla stessa agenzia, che parlava di un nuovo design simile alle Pixel Buds di Google o le Galaxy Buds Plus di Samsung. Occorre sottolineare che all'epoca Bloomberg aveva parlato di difficoltà di progettazione, e non è da escludere che la Mela abbia abbandonato i piani.

Insieme alle AirPods Pro di seconda generazione, Apple dovrebbe anche presentare un HomePod con schermo, ed un dispositivo simile ad una Apple TV dotato di altoparlante e fotocamera per le videochiamate.

Ovviamente, visto che il lancio è al momento previsto per il 2022, la presentazione non dovrebbe avvenire a breve: probabilmente bisognerà attendere ancora qualche mese per ottenere qualche informazione più specifica sui prodotti.