Apple prepara i nuovi iPod Touch e gli iPhone con USB-C?

E' partito anche per Apple il 2019, e sono già cominciate a circolare le prime indiscrezioni sui piani che ha in serbo la società americana per i propri clienti. A quanto pare, dopo aver rinfrescato Mac Mini nell'ultimo keynote del 2018, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di riportare in auge uno dei prodotti più iconici.

Si tratta dell'iPod Touch, della famiglia di lettori musicali che hanno reso la compagnia di Steve Jobs popolare in tutto il mondo. Secondo quanto affermato dal sito web Macotakara, alcuni fornitori rifacendosi ai prezzi della sesta generazione di iPod Touch (che può essere acquistata a 199 Dollari), sostengono che Apple potrebbe lanciare un nuovo modello del lettore musicale.

La motivazione è molto semplice: con Apple che si sta spostando sempre più verso il mercato dei servizi, come confermato dallo stesso Tim Cook durante una recente intervista, l'iPod Touch potrebbe rappresentare il modo più semplice ed economico per portare Apple Music in mobilità.

Lo stesso sito rivela anche che il 2019 potrebbe anche segnare l'anno dell'abbandono definitivo dell'ingresso Lightning su iPhone a favore dell'ingresso USB-C, proprio come fatto sui nuovi iPad Pro. Non è da escludere che la transizione possa avvenire nel 2020, ma il popolare blog sostiene che la decisione sarebbe stata presa.