Apple prepara il nuovo iPad Mini: in arrivo con schermo più grande ed M1?

L'analista Ming-Chi Kuo in una nuova ricerca pubblicata in rete, in cui ha parlato anche del iPhone pieghevole in arrivo nel 2023, ha lanciato anche una nuova notizia: Apple avrebbe in programma di lanciare un nuovo iPad Mini nella seconda metà del 2021.

Non sono chiare le specifiche tecniche di questa nuova variante del tablet più piccolo della famiglia. Sulla scia di quanto fatto negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane, però, è facile ipotizzare un nuovo modello di iPad Mini con design simile all'iPad Air: le cornici potrebbero essere più sottili ed il Touch ID dovrebbe essere spostato sul pulsante laterale.

In precedenza lo stesso Kuo aveva ipotizzato il lancio di un nuovo iPad Mini con schermo da 9 pollici, mentre il blog giapponese Macotakara aveva affermato che il nuovo tablet sarà caratterizzato da un display da 8,4 pollici, rispetto alle dimensioni di 7,9 pollici dell'attuale generazione.

Appare ovviamente improbabile ipotizzare l'integrazione dello schermo mini-LED che abbiamo visto nel nuovo iPad Pro svelato qualche settimana fa nel corso dell'evento primaverile, dal momento che il pannello farebbe lievitare i costi andandolo a posizionare in una fascia di mercato diversa rispetto a quella attuale. Non è invece da escludere l'integrazione del chip M1, che ormai è presente su tutti i dispositivi Apple.