Apple prepara il passaggio totale agli schermi OLED: in arrivo su iPad, MacBook ed iMac

Quando manca sempre meno all’evento Apple dell’8 Marzo 2022, sul web emerge un'indiscrezione secondo cui il colosso di Cupertino starebbe preparando lo switch totale agli schermi OLED. Dopo l'iPhone, infatti, la compagnia americana avrebbe intenzione di fare lo tesso anche su altri prodotti.

Un rapporto pubblicato da TheElec, nello specifico, sostiene che il primo iPad con display OLED verrà probabilmente lanciato nel 2024. Non si tratta ella prima volta che sul web emergono notizie di questo tipo, ma il sito osserva che ”Samsung Display ha iniziato lo sviluppo di pannelli OLED con una struttura due strati in cui il pannello ha due strati di emissione (EML). Il produttore di display sudcoreano sta anche sviluppando i pannelli per ottenere gli ordini da Apple per i suoi iPad OLED che dovrebbero essere lanciati nel 2024”.

Questa tecnologia a due stack per gli schermi OLED dovrebbe offrire una maggiore luminosità (si dice i doppio) a fronte di una maggiore durata (quadrupla).

Ancora più ampi invece i tempi di attesa per i MacBook ed iMac OLED, che dovrebbero debuttare nei negozi non prima del 2025. Apple starebbe in trattativa con LG Display per gli schermi OLED a due stack, che la società produce già.

Attualmente Apple offre gli schermi OLED su Apple Watch ed iPhone, mentre alcuni iPad e Mac integrano pannelli miniLED che però sono basati sulle tecnologie convenzionali degli LCD.

Secondo gli ultimi rumor, nel corso dell’evento della prossima settimana Apple dovrebbe presentare anche alcuni MacBook.