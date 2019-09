Apple prepara il ritorno del Touch ID: sarà integrato nello schermo?

Apple a quanto pare guarda al passato con un occhio al futuro. Dopo i rumor su iPhone SE 2, quest'oggi ne è emerso un altro secondo cui il colosso di Cupertino il prossimo anno potrebbe reintrodurre il sistema di riconoscimento delle impronte Touch ID nei propri smartphone.

Un nuovo rapporto suggerisce che Apple starebbe lavorando su una tecnologia di autenticazione tramite impronta da integrare direttamente nel display, simile a quella vista all'opera sui dispositivi Samsung, OnePlus, Huawei ed Oppo. La voce di corridoio sostiene che il ritorno del Touch ID non dovrebbe segnare il conseguente pensionamento del Face ID, che resterebbe al suo posto. In modo gli utenti avrebbero due vie per accedere ai dati sui propri smartphone.

La notizia, pubblicata da Bloomberg segue una voce emersa lo scorso mese e pubblicata dal popolare analista Ming-Chi Kuo, che puntava ad un ritorno del Touch ID non prima del 2021. L'agenzia di stampa inglese però afferma che Apple starebbe testando la tecnologia sia internamente che con i fornitori, i quali hanno "mostrato la loro capacità di integrare la tecnologia negli iPhone, sebbene ancora non siano riusciti a produrla in serie". L'obiettivo di Tim Cook e soci sarebbe di lanciare il nuovo sistema con gli iPhone del 2020, ma non è da escludere un rinvio al 2021.

Ricordiamo che Apple presenterà i nuovi iPhone 11 il 10 Settembre.