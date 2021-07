Apple si prepara a salutare la Touch Bar: sarà rimossa dai prossimi MacBook Pro

Secondo le ultime indiscrezioni, entro fine estate dovrebbe debuttare la nuova gamma di MacBook Pro con una versione aggiornata del processore M1. A quanto pare però le novità non dovrebbero essere limitate solo agli interni dei laptop, ma riguarderanno anche l'estetica.

Una notizia pubblicata da Display Supply Chain Consultants afferma che Apple avrebbe deciso di eliminare la Touch Bar di nuovi MacBook Pro. Introdotta per la prima volta nel 2016, la novità non è mai stata accolta con grosso entusiasmo dagli utenti che non hanno riservato critiche nei confronti della decisione di Apple di includere quello che di fatto è un display OLED touch che permette di accedere a funzioni aggiuntive a seconda del software in uso: ad esempio durante il montaggio video viene mostrata la timeline per scorrerla rapidamente, mentre se si usa Word o simili mosteerà i tasti per impostare i grassetti e la formattazione.

La stessa ricerca indica anche che il prossimo anno Apple lancerà un iPad con display AMOLED da 10,9 pollici, ma a riguardo i rumor ancora non sono molto precisi ed i piani potrebbero anche cambiare nei prossimi mesi.

A settembre, invece, Apple dovrebbe lanciare la nuova generazione di iPhone, che con ogni probabilità si chiamerà iPhone 13.