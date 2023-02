Apple prepara il WWDC per l'IA: evento allo Steve Jobs Theater la prossima settimana

Grosso fermento intorno all’IA. A poche ore dall’annuncio dell’evento Microsoft di oggi 7 Febbraio 2023, in cui potrebbe essere svelato il nuovo Bing con ChatGPT, arriva la notizia che anche Apple si starebbe muovendo per non restare indietro.

Il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, con una serie di tweet pubblicati sul suo account ufficiale ha annunciato che Apple terrà questo mese il suo annuale AI Summit allo Steve Jobs Theater. L’evento è descritto come un “WWDC per l’IA”, ma potranno partecipare solo i dipendenti.

L’evento verrà trasmesso in streaming ai dipendenti che non potranno partecipare. Gurman evidenzia come questo evento sia annuale, e non si tratta di una novità rispetto a quanto fatto in passato. “Sulla scia del successo di ChatGPT, degli annunci di Google e di Microsoft, Apple terrà il suo summit annuale dedicato all’intelligenza artificiale la prossima settimana. L’evento era già programmato ed è come una WWDC per l’IA, ma solo per i dipendenti Apple” si legge nel tweet.

Ovviamente, trattandosi di un evento a porte chiuse è improbabile che Apple annunci qualche nuovo prodotto. In occasione dell’annuncio dei risultati trimestrali, Tim Cook ha spiegato che Apple non starà a guardare sull’IA ma non ha diffuso molte informazioni in merito.