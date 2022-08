Apple sta già preparando i chip M2 Pro, M2 Max e A17: useranno il nodo a 3 nm di TSMC

Solo poche ore fa TSMC ha iniziato a produrre chip a 3 nm, ma già oggi arrivano le prime notizie circa i nuovi prodotti Apple che ne faranno uso. Nello specifico, oggi sono diverse fonti a parlare dei chip M2 Pro, M2 Max e A17 Bionic, che debutteranno sui Macbook Pro M2 e su iPhone 15.

Stando a quanto riporta il portale taiwanese Commercial Times, infatti, i chip next-gen di Apple saranno messi in produzione entro fine 2022. Se consideriamo che la produzione di massa dei chip a 3 nm di TSMC inizierà tra fine agosto e settembre, possiamo facilmente dedurre che la casa di Cupertino sarà, come prevedibile, la prima cliente di TSMC a beneficiare del nodo a 3 nm.

In precedenza, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riportato che i chip M2 Pro e M2 Max arriveranno sui Macbook Pro di nuova generazione, probabilmente in uscita per fine 2023, mentre il chip A17 Bionic debutterà su iPhone 15, che dovrebbe essere rilasciato a settembre 2023 e che potrebbe rappresentare un grosso passo in avanti per gli smartphone di Cupertino, almeno dal punto di vista dell'hardware.

A questi tre chip si aggiunge poi il chip M3 di Apple Silicon, che sarà a sua volta prodotto con nodo a 3 nm ma che non dovrebbe debuttare sul mercato prima della seconda metà del 2024: d'altro canto, con il lancio dei primi Macbook con chip M2 avvenuto solo lo scorso mese, è ancora molto presto per parlare di un eventuale successore della seconda generazione di prodotti Apple Silicon.

Secondo Commercial Times, infine, il passaggio al nodo a 3 nm dovrebbe anche garantire il completamento del passaggio ad Apple Silicon per tutti i prodotti di Cupertino, tra cui il Mac e l'iMac Pro, che al momento sono in commercio solo nella versione con chipset Intel.