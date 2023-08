Apple starebbe già preparando l'evento di iPhone 15: trapela la presunta data

Al netto degli ormai costanti rumor su iPhone 15, sembrerebbe che Apple risulti per certi versi già pronta all'evento di presentazione dei prossimi grandi prodotti in ambito smartphone. È infatti trapelata la presunta data di annuncio di iPhone 15.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac, la prossima lineup della società di Tim Cook dovrebbe venire svelata, come d'altronde per certi versi prevedibile, tra non troppe settimane. Più precisamente, la giornata specifica indicata, che viene attribuita a fonti vicine ad Apple, sarebbe quella del 13 settembre 2023.

Insomma, non troppo più in là rispetto al ritorno dalle ferie i fan dell'azienda di Cupertino potrebbero ritrovarsi con un keynote da vedere. Si attendono chiaramente informazioni ufficiali da parte di Apple, ma per il momento le indiscrezioni emerse sul Web sembrano convergere verso questa data (o comunque verso la terza settimana di settembre 2023).

Per il resto, si afferma che diverse "fonti a conoscenza della questione" avrebbero spiegato che i principali operatori telefonici avrebbero già avvertito i dipendenti di non prendere ferie in quel periodo per via di un "importante annuncio lato smartphone". Insomma, sembra proprio che tutto stia preparando il terreno per l'arrivo dei nuovi iPhone, visto che non dovrebbero esserci altri reveal di quel calibro nella stessa settimana.