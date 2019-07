Apple starebbe preparando un iPad pieghevole con supporto 5G

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'analista di IHS Markit, Jeff Lin, anche Apple sarebbe pronta ad entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli. La società di Cupertino infatti starebbe sviluppando un iPad pieghevole e non uno smartphone con schermo flessibile, come ipotizzato in precedenza.

Lin sostiene che l'iPad pieghevole supporterà il 5G, e sfoggerà l'ultimo processore della serie A. Punto cardine dell'esperienza sarà lo schermo pieghevole, in grado di raggiungere le dimensioni di un MacBook.

Nella nota di ricerca non si parla di dimensioni o design, quindi non sappiamo se si tratterà di un singolo schermo che si piega a metà o se Apple sta lavorando ad un altro tipo di approccio. L'analista però sottolinea che si tratterà di un dispositivo mobile dotato di funzionalità "business friendly", che potrebbero renderlo un'ottima soluzione per sostituire l'iPad standard e gli ultimi iPad Pro.

Per quanto riguarda il lancio, Lin ritiene che l'iPad 5G pieghevole non vedrà la luce prima del prossimo anno. Quest'ultima parte del rapporto è perfettamente in linea con le indiscrezioni trapelate in passato sul lancio del primo iPhone 5G, che probabilmente sarà disponibile sul mercato nel corso del prossimo anno. Qualche mese fa erano anche stati pubblicati alcuni render che mostravano il design dell'iPhone pieghevole.