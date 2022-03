Apple sta preparando Mac Studio: sarà un ibrido tra Mac Mini e Mac Pro

Tra i numerosi annunci di Apple al keynote di marzo previsti da leaker ed insider vi è anche un nuovo Mac Mini high-end con chip M1. Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, però, Apple sarebbe al lavoro sul nuovo Mac Studio, un ibrido tra Mac Mini e Mac Pro pensato per i professionisti e in uscita nel 2022.

Il rumor è stato dato in esclusiva da 9to5Mac, che spiega di aver ottenuto informazioni da una fonte affidabile circa il device, che sarà una via di mezzo tra Mac Mini e Mac Pro, sia in termini tecnici che per quanto riguarda il prezzo, e che dovrebbe essere mirato ai professionisti per i quali un Mac Pro è eccessivo ma un Mac Mini non è sufficiente.

In particolare, il form factor di Mac Studio sarà quello di Mac Mini, ma sotto la scocca del desktop troveremo un hardware decisamente performante: in particolare, la casa di Cupertino starebbe pensando a due device della linea Mac Studio, uno dotato del chip M1 Max già apparso su Macbook Pro 2021, e uno dotato di un chip della linea M1 più potente sia di M1 Pro che di M1 Max. Con ogni probabilità, tale chip sarà montato anche su Mac Pro, che dovrebbe essere lanciato a fine anno.

Al momento, la nuova linea di device è nota tra i dipendenti di Apple con il codename J375, mentre il nome "Mac Studio" non è definitivo e potrebbe cambiare prima del lancio del desktop. A quanto pare, comunque, Mac Studio non vedrà la luce al keynote di marzo di Apple, dove anzi verrà semplicemente lanciato un nuovo Mac Mini di fascia alta, che non dovrebbe essere il dispositivo rumoreggiato da 9to5Mac.

Al più, Mac Studio potrebbe essere il Mac Pro di dimensioni ridotte teorizzato dall'insider di Bloomberg Mark Gurman nell'edizione del 2 gennaio scorso della sua newsletter Power On. Gurman, infatti, aveva spiegato che Apple sarebbe al lavoro su un Mac Pro "compatto" con 40 CPU Core e 128 GPU Core, dotato ovviamente di chipset M1.

Se le indiscrezioni fossero vere, dunque, entro la fine del 2022 la casa di Cupertino potrebbe lanciare sia Mac Pro che Mac Studio in due versioni, entrambe dotate di chip M1, completando la transizione ad Apple Silicon dai chip Intel.