Apple sta preparando supporto AV1 per tvOS, iOS, iPadOS e macOS?

Il codec video AV1 ad alta efficienza proposto come alternativa royalty-free a HEVC (H.265) per lo streaming 4K a quanto pare ha catturato l’attenzione di Apple: dopo l’arrivo su Netflix nel novembre 2021, lo stesso formato sembra essere prossimo all’approdo su tvOS, iOS, iPadOS e macOS.

Secondo quanto riportato dai colleghi di FlatPanelsHD, il colosso di Cupertino avrebbe aggiunto l’opzione per i contenuti AV1 nel suo framework AVFoundation; o meglio, all’interno dell’API 16.0 di tvOS/iOS ora si troverebbero nuovi riferimenti ad AV1, in particolar modo la variabile globale “kCMVideoCodecType_AV1” che si aggiungerebbe a codec video esistenti etichettati come “kCMVideoCodecType_MPEG4” o “kCMVideoCodecType_DolbyVisionHEVC”, per fornire due esempi.

Si tratta di un piccolo indizio che ancora non ci conferma l’atteso arrivo del codec video AV1 sulle piattaforme della Mela, ma che indica chiaramente a lavori in corso dietro le quinte. Parlare già di tempistiche di rilascio non sarebbe cosa saggia, ma già da fine giugno si parla del presunto lancio di un nuovo box Apple TV dotato del chip A14 “entro fine 2022”.

Insomma, si tratterebbe dell’occasione perfetta per il debutto del codec AV1. Sarà effettivamente così? Non ci resta che attendere pazientemente gli ultimi mesi dell’anno corrente per scoprire che destino spetta a questa tecnologia.