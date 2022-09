Apple presenta Apple Watch Ultra: lo smartwatch per sportivi ed escursionisti da 49mm

Non si chiama Apple Watch Pro, come ipotizzato fino a qualche ora fa, ma Apple durante il keynote di oggi 7 Settembre 2022 ha svelato la nuova evoluzione della gamma Apple Watch: si chiama Apple Watch Ultra e come previsto rappresenta il nuovo modello top della lineup.

Come spiegato dal colosso di Cupertino, si tratta di un Apple Watch progettato per “l’esplorazione e la resistenza”, ed ha richiesto anni di lavoro. La cassa in titanio è da 49mm, ed integra il display (piatto) più luminoso di sempre (2000 nits). Presente anche un pulsante di azione aggiuntivo, sul lato sinistro, che si affianca alla digital crown ed il tasto classico integrati sul bordo destro. A riguardo, Apple spiega che la Digital Crown ha un diametro maggiore e delle scalanature maggiormente marcate.

Apple ha lavorato anche sul sistema di speaker, che ora rende i suoni maggiormente udibili. I tre microfoni invece permettono di effettuare chiamate anche quando c’è vento, senza difficoltà o problemi per l’interlocutore. Integrata la connettività Cellular, in tutti i modelli, mentre la batteria garantisce fino a 36 ore di autonomia con una carica. Se si attiva la nuova modalità a risparmio energetico, invece, la batteria garantisce fino a 60 ore di autonomia.

Tra le novità, che lo rendono l’ideale per gli escursionisti, troviamo una soluzione a doppia frequenza per il GPS, che utilizza il GPS L1 ed L5 e rende i dati ancora più precisi.

A livello software, troviamo una nuova WatchFace per gli escursionisti, Wayfinder, che nel quadrante mostra anche dati come altitudine, bussola ed altro. Presente anche una modalità notturna. Gli utenti possono anche attivare una sirena da 86dB, per avvisare le persone che si ha bisogno di aiuto.

Il WR100, con tanto di profondimetro integrato, avvia l’app immersione per mostrare in tempo reale la profondità attuale, il tempo sott’acqua ed anche la temperatura. Apple Watch Ultra è certificato secondo lo standard EN13319. Sullo schermo vengono mostrate anche metriche d’immersione, ma anche i parametri ed informazioni critiche.

Gli ordini possono essere completati già dalla giornata di oggi, al prezzo di 799 Dollari. Le spedizioni partiranno il 23 Settembre.