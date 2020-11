Apple presenta il chip M1 per i Mac con CPU e GPU 8-core

Come ampiamente previsto, il keynote Apple di questo pomeriggio sarà all’insegna dei Mac. Il colosso di Cupertino ha dato il via alle danze presentando il primo SOC proprietario per i Mac, l’M1, il chip che probabilmente sarà alla base dei Mac e MacBook che vedremo nelle prossime ore.

L’M1 è basato su una CPU 8-core (non a 12-core, come rumoreggiato prima dell’evento): quattro saranno ad alte prestazioni e le altre quattro ad alta efficienza che utilizzano un decimo della potenza, pur offrendo prestazioni elevati. Caratterizzato da 16 miliardi di transistor, si tratta di un chip basato sul processo produttivo a 5 nanometri, lo stesso utilizzato per l'A14 visto sugli iPhone. In termini di prestazioni e consumi, Apple ha svelato che ogni core presente all’interno dell’M1, pur offrendo il doppio della prestazioni rispetto a quelle dei chip a 10w, ha un consumo energetico minore, in quanto in grado di offrire le migliori prestazioni della CPU per watt.

Al suo interno troviamo anche una GPU 8-core, la "GPU integrata più veloce al mondo", oltre che un controller che offre il supporto Thunderbolt ed USB-4. L’M1 però include un motore neurale a 6-core in grado di elaborare fino ad 11 trilioni di operazioni al secondo. Nell’SoC è anche presente i Secure Enclave di seconda generazione.