Apple presenta HomePod Mini: il nuovo smart speaker basato su Siri a 99 Dollari

Apple ha presentato la prima new entry della famiglia HomePod: si chiama HomePod Mini ed è il nuovo smart speaker basato su Siri, che rispetto al modello presentato qualche anno fa è caratterizzato da un design sferico.

Sulla parte superiore è presente una superficie tattile per controllare la riproduzione dei media, ma anche per attivare Siri. Lo smart speaker, come il suo predecessore, è in grado di fare da assistente personale per fornire informazioni e notizie, ma anche per controllare i dispositivi della smart home, il tutto rispettando la privacy degli utenti.

Il comparto audio è stato migliorato, ed Apple si è soffermata a lungo sul cuore del dispositivo, caratterizzato da una serie di altoparlanti che sono in grado di diffondere il suono a 360° in tutta la stanza.

HomePod Mini è basato sul processore S5 e sfrutta l’audio dinamico per offrire un’esperienza di ascolto immersiva indipendentemente da dove viene posizionato.

Se HomePod Mini rileva che nella stessa stanza è presente un altro HomePod Mini, trasforma automaticamente l’esperienza di ascolto trasformando i due smart speaker in due casse.

E’ ovviamente compatibile con Apple Music e con l’applicazione Apple Podcast, ma è anche in grado di interfacciarsi con tutto l’ecosistema Apple: Siri può effettuare chiamate, ricordare gli impegni, inviare messaggi e tanto altro.

Grazie all’intelligenza artificiale, HomePod Mini offre un’esperienza personalizzata per ogni membro della famiglia, ad esempio per fornire consigli musicali personalizzati.

Apple ha anche svelato la nuova funzione “Intercam”, che permette di inviare un messaggio audio ad un altro HomePod Mini presente in un’altra stanza. La funzione può interfacciarsi anche con gli Apple Watch e gli iPhone.

HomePod Mini sarà disponibile dal 6 Novembre a 99 Dollari. Nessuna informazione sull’arrivo in Italia.



L'evento Apple è ancora in corso e tra poco dovrebbero arrivare i nuovi iPhone 12.