Apple presenta gli M2 Pro ed M2 Max: ecco la nuova evoluzione di M2

A meno di un anno dalla presentazione del chip M2 di Apple, il colosso di Cupertino ha annunciato oggi gli M2 Pro ed M2 Max, i nuovi SOC ultima generazione che promettono prestazioni elevate combinate ad alta efficienza energetica.

Con M2 Pro, Apple amplia l’architettura del chip M2 per offrire CPU fino a 12-core e GPU fino a 19-core, insieme ad un massimo di 32GB di memoria unificata. Realizzato utilizzando la tecnologia a 5nm di seconda generazione, il chip è composto da 40 miliardi di transistor, quasi il 20% in più rispetto ad M1 Pro ed il doppio rispetto ad M2. Ha inoltre 200 Gbps di banda di memoria unificata e fino a 32GB di memoria unificata a bassa latenza, a cui si aggiunge una CPU 10-core o 12-core di nuova generazione con otto high-performance core e quattro high-efficiency core. La GPU può essere configurata con massimo 19-core ed include la cache L2 più grande.

M2 Max rappresenta a sua volta l’evoluzione di M2 Pro, con GPU fino a 38-core, il doppio della banda di memoria unificata e fino a 96GB di memoria unificata. Il chip è composto da 67 miliardi di transistor, 10 miliardi in più rispetto ad M1 Max e tre volte in più dell’M2. Ha 400 Gbps di banda di memoria unificata, mentre troviamo la stessa CPU 12-core del chip M2 Pro,a cui si aggiunge una GPU con un massimo di 38-core abbinata alla cache L2.

Nel comunicato stampa, Apple evidenzia anche che le prestazioni per watt rendono M2 Max il chip più potente ed efficiente a livello energetico per un portatile di fascia professionale.

Su entrambi i chip troviamo il Neural Engine 16core più veloce ed l potente media engine di Apple.

“Apple è l’unica a creare SoC come M2 Pro e M2 Max. Offrono prestazioni di livello pro incredibili unite a un’efficienza energetica all’avanguardia nel settore” ha dichiarato Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies di Apple. “Con una CPU e una GPU ancora più potenti, il supporto per un sistema di memoria unificata più grande e un media engine evoluto, M2 Pro e M2 Max rappresentano un progresso impressionante per i chip Apple.”