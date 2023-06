Apple presenta il nuovo Mac Studio con chip M2 Max ed M2 Ultra e Mac Pro con M2 Ultra

Poco dopo la presentazione del nuovo MacBook Air con M2 e schermo da 15 pollici, Apple ha anche svelato l’aggiornamento per il suo Mac Studio, che si aggiorna per la prima volta.

un miglioramento delle performance del 25% rispetto all’M1 Max. La potenza però abbraccia anche il rendering, che è il 50% più veloce in After Affects e 4 volte più veloce dei più potenti iMac basati su Intel.

Gli utenti avranno anche la possibilità di scegliere l’M2 Ultra, che è composto da due chip M2 Max. In questo caso, la CPU è a 24 core, con prestazioni più veloce del 20% rispetto all’M1 Ultra, mentre la GPU è a 76 core per prestazioni più veloci del 30%. Il Neural Engine a 32 core invece è più veloce del 40%.

M2 Ultra Ultra può supportare fino a 192GB di memoria unificata, il 50% in più rispetto all’M1 Ultra. Apple l’ha definito “il chip più potente mai creato per un personal computer”, in grado di effettuare 22 stream di video 8K ProRes in contemporanea.

Il comparto connettività dei nuovi Mac Studio è composto da un ingresso Ethernet 10Gb, una porta HDMI, un ingresso SDXC ed un Thunderbolt 4.

Le novità non sono terminate qui, perchè Apple ha anche presentato il Mac Pro con Apple Silicon, per la precisione con M2 Ultra. Sulla scocca posteriore troviamo ben otto porte Thunderbolt integrate, due porte HDMI, sei slot PCIe, due porte Ethernet 10Gigabit, Bluetooth 5.3 e supporto per un massimo di sei Pro Display XDR.

Il Mac Studio con M2 Max parte da 1999 Dollari, mentre mac Pro con M2 Ultra ha un prezzo di base di 6999 Dollari. Entrambi possono essere ordinati già oggi, con disponibilità garantita la prossima settimana.