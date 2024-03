Apple presenta i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con M3: disponibili dall'8 Marzo

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa ai nuovi prodotti che Apple dovrebbe lanciare questa settimana. Ebbene, a quanto pare le danze sono davvero iniziate ed infatti Apple da qualche minuto ha tolto il velo dai nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.

Nel comunicato stampa apparso sulle proprie pagine, il colosso di Cupertino si sofferma sull’efficienza energetica portata dal chip M3, che rende il MacBook Air non solo fino al 60% più veloce rispetto all’M1, ma anche più efficiente dal punto di vista dell’autonomia, con 18 ore di autonomia garantite. Il display Liquid Retina è accompagnato da una serie di nuove funzionalità, tra cui il supporto per collegare due monitor esterni ed un WiFi fino a 2 volte più veloce rispetto alla precedente generazione. Il tutto racchiuso in un design sottile e leggero con guscio unibody in alluminio senza ventola.

Presente ovviamente anche una fotocamera per le chiamate FaceTime, microfoni ed altoparlanti di ottima qualità e la ricarica MagSafe.

Il nuovo MacBook Air M3 è disponibile in quattro colori: mezzanotte, che utilizza una innovativa sigillatura nel processo di anodizzazione, galassia, grigio siderale e argento.

Entrambi i modelli possono essere ordinati da oggi e saranno disponibili da venerdì 8 marzo: il modello da 13 pollici è partire da 1349 Euro, mentre la variante da 15 pollici parte da 1649 Euro. MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ora invece parte da 1249 Euro.

“MacBook Air è il nostro Mac più popolare e più amato, e un numero sempre maggiore di clienti lo sta scegliendo rispetto a qualsiasi altro portatile. E oggi diventa ancora meglio grazie al chip M3 e a nuove capacità” ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Perfetto per chi studia all’università, per chi deve aumentare la produttività sul lavoro e per chiunque voglia un mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e autonomia all’avanguardia nel settore, il tutto con un design senza ventola, il nuovo MacBook Air continua a essere il portatile sottile e leggero migliore al mondo.”