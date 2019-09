Apple presenta il nuovo iPad 7 con Touch ID e schermo Retina da 10,2 pollici

Come ampiamente preannunciato da vari leakster, Apple ha da poco introdotto sul palco dello Steve Jobs Theater la settima generazione di iPad, che sarà equipaggiata con il nuovo sistema operativo iPadOS, sviluppato appositamente per i tablet.

Il nuovo iPad 7 prende il posto della sesta generazione e sarà caratterizzato dal processore A10 Fusion ed un display da 10,2 pollici Retina. Presente ancora il Touch ID e lo stesso design del predecessore, mentre la batteria garantisce fino a 10 ore di autonomia con una singola carica.

Greg Jowiak si è a lungo focalizzato anche sulle novità che introdurrà il nuovo OS, il quale aumenta ulteriormente la produttività anche grazie all’integrazione con Apple Pencil e la Smart Keyboard, che ovviamente dovranno essere acquistate a parte in quanto non incluse nella confezione. A differenza di iPad Pro, l’ingresso è Lightning e non USB-C, il che dimostra ancora una volta come Apple voglia differenziare quanto più possibile il tablet per professionisti da quelli consumer.

Il nuovo iPad 7 è già disponibile in preordine da oggi, 10 Settembre, a 329 Dollari. L’arrivo nei negozi è previsto per il 30 Settembre. Attendiamo notizie in merito al lancio anche in Italia.

Coloro che lo acquisteranno avranno un anno di Apple TV+ in regalo.



Aggiornamento 21:09 10/09/2019: Sono aperti i preordini sul sito ufficiale di Apple. I prezzi partono da 389 euro per la variante Wi-Fi con 32GB di memoria interna e arrivano fino a 629 euro per il modello Wi-Fi + Cellular con 128GB. Per le specifiche tecniche complete, vi invitiamo a consultare questa pagina.