Apple presenta il nuovo iPad Pro con schermo Mini-LED, Thunderbolt, 5G ed M1

Dopo aver visto i nuovi iMac basati sul processore M1, Apple ha anche svelato la nuova generazione dei propri tablet iPad Pro con il SoC proprietario. I nuovi dispositivi includono una CPU 8-core, in grado di garantire un miglioramento sostanziale delle prestazioni, ed una GPU 8-core che mostra le sue potenzialità durante le sessioni di gaming.

I miglioramenti abbracciano tutta la scheda tecnica: secondo i dati diffusi da Apple il chip M1 di iPad Pro renderà il nuovo tablet fino a 1500 volte più veloce dell'iPad originale ed il 50% più veloce dell'iPad Pro del 2020. Per strizzare l'occhio agli utenti enterprise, arriva nei negozi anche il taglio di memoria da 2 terabyte.

La porta USB-C inferiore, che viene utilizzata anche per la ricarica, include anche il supporto Thunderbolt ed USB4, il che si traduce in una maggiore larghezza di banda.

Sempre a proposito di velocità, il nuovo iPad Pro abbraccia la connettività 5G, con velocità di download fino da 3,5Gbps che con l'mmWave arriva a 4Gbps.

Il comparto fotografico è stato aggiornato per garantire fotografie migliori. La fotocamera frontale ora dispone di un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel con campo visivo a 120 gradi e funzione "Center Stage", che adatta automaticamente l'inquadratura per mantenere sempre la persona al centro della scena, anche quando è in movimento. Confermata anche la presenza del Face ID, sempre nel modulo TrueDepth Camera.

Sul modello più grande, da 12,9 pollici, è presente il nuovo schermo Mini-LED battezzato Liquid Retina XDR, che come ampiamente preannunciato dai leak non è stato implementato nel taglio da 11 pollici. Il nuovo pannello offre una luminosità di picco di 1600 nits, ma anche una gamma dinamica simile all'Apple Pro Display XDR. L'iPad Pro 2021 ha 2596 zone di local dimming, con rapporto di contrasto di 1.000.000:1.

Garantito anche il supporto con tutti gli accessori, tra cui Apple Pencil. La Magic Keyboard (da acquistare a parte) sarà disponibile anche nella nuova colorazione bianca.

iPad Pro 2021 da 11 pollici sarà disponibile a 799 Dollari, mentre quello da 12,9 pollici con schermo Liquid Retina XDR a 1099 Dollari. I preordini sono aperti dal 30 Aprile, mentre la disponibilità è garantita dalla seconda metà di Maggio.



Aggiornamento ore 21:05 20/04/2021: la società di Cupertino ha reso noti prezzi e disponibilità per l'Italia. iPad Pro con display Liquid Retina da 11 pollici parte da 889 euro, mentre la variante con schermo Liquid Retina XDR da 12,9 pollici ha un costo di partenza pari a 1219 euro. I preordini apriranno il 30 aprile 2021, mentre la disponibilità partirà dalla seconda metà di maggio.