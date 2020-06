Apple presenta il nuovo iPadOS 14: ecco tutte le novità in arrivo su iPad

A fianco del nuovo iOS 14, Apple ha svelato anche il nuovo major update per iPadOs, il sistema operativo progettato per i tablet che riprende molte delle novità mostrate nella versione nell'OS per smartphone.

Apple guarda ulteriormente alla produttività, conscia dell'utilizzo che fanno i propri utenti del tablet. E' proprio in questo frangente che si inserisce la nuova sidebar per le fotografie, ma anche la possibilità di organizzare foto e documenti tramite il drag and drop, allo stesso modo di come avviene su macOS. Debutta la nuova barra di ricerca, che fondamentalmente altro non è che un app launcher, in grado di riconoscere non solo le applicazioni presenti sul tablet, ma anche di effettuare ricerche sul web.

Per la gestione delle chiamate invece Apple ha ridisegnato completamente l'interfaccia grafica, preferendo rimuovere la schermata full screen a favore di un sistema in stile notifiche meno invasivo e più piccolo.

Novità anche per Apple Pencil, l'accessorio più venduto per iPad. Il pennino del tablet potrà godere della funzione "Scribble", che permette di scrivere "a mano" un testo per poi vederlo trasformato in digitale. Lo stesso sistema si applica anche alle forme geometriche: nella demo mostrata si vede l'OS riconoscere un pentagono ed una freccia disegnati a mano in forme vettoriali pienamente modificabili. Scribble però potrà essere utilizzato anche nella barra di ricerca di Safari ed in generale in qualsiasi campo, come ad esempio i promemoria o le note.

Chiaramente, anche su iPadOs arriveranno i widget visti all'opera su iOS 14. iPadOS 14 permetterà, finalmente, anche di modificare le app di sistema predefinite (come il browser web); non sappiamo se questa feature abbraccerà anche la controparte per iPhone o meno.