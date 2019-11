Apple potrebbe presentare oggi il MacBook Pro da 16 pollici: specifiche e prezzo

Secondo quanto riferito da Bloomberg, Apple potrebbe presentare nella giornata di oggi il tanto atteso MacBook Pro da 16 pollici, a più riprese trapelato negli ultimi tempi grazie alle versioni beta di macOS.

Mark Gurman ritiene che Apple potrebbe svelare il nuovo laptop attraverso un comunicato stampa come quello di qualche settimana fa in cui sono state annunciate le nuove AirPods Pro. Le vendite invece dovrebbero partire immediatamente, ad un prezzo di 2.399 Dollari.

Secondo Gurman la fascia di prezzo non è casuale: Apple infatti vorrebbe proporre il nuovo computer come il naturale successore del modello da 15 pollici, che ha lo stesso costo. Questo aspetto non è da sottovalutare in quanto va in controtendenza rispetto a quanto riferito in precedenza: alcuni parlavano della necessità di sborsare più di 3.000 Dollari per portarlo a casa, ma evidentemente non sarà così.

A parte il display più grande, il MacBook Pro da 16 pollici segnerà il debutto di una tastiera rinnovata, progettata per essere più affidabile rispetto a quelle con meccanismo a farfalla presenti sui MacBook dal 2016 e che hanno provocato non pochi grattacapi agli ingegneri.

Bloomberg nota anche che il Mac Pro di fascia alta, che nel weekend è stato intravisto nello studio di registrazione di Calvin Harris, dovrebbe arrivare a Dicembre.