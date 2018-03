Apple presenterà l'iPad economico la prossima settimana

ha in programma un evento incentrato sull'educazione ed istruzione il prossimo 27 Marzo e sebbene manchino ancora quattro giorni al via, sul web è già partito in tran tran mediatico per capire ciò che andrà a mostrare il gigante di Cupertino ai presenti.

Bloomberg, a riguardo, si dice certa del fatto che Tim Cook e soci sveleranno un nuovo modello di iPad, più economico, che dovrebbe avere un prezzo di partenza di 259 Dollari, il tutto allo scopo di recuperare il terreno perso sia su Google che su Microsoft nel mercato dei tablet ed in quello dell'istruzione negli Stati Uniti.

Un iPad economico dovrebbe aiutare Apple ad aumentare gli introiti generati da tale divisione societaria, soprattutto perchè il prezzo è uno dei fattori chiave nelle vendite di dispositivi a scuole e studenti.

Bloomberg riporta inoltre che il MacBook economico è in fase di sviluppo e probabilmente sostituirà il MacBook Air a meno di 1.000 Dollari. Apple, infatti, non ha aggiornato il MacBook Air dal 2010, ed il modello attualmente in vendita è praticamente obsoleto ed è disponibile ad un prezzo di 999 Dollari. Un MacBook più economico, però, non dovrebbe raggiungere i negozi prima della fine dell'anno.

Almeno al momento non sono disponibili informazioni sull'evento, ma secondo alcune fonti probabilmente non sarà trasmesso in streaming.