Nuovi rumor: Apple presenterà i nuovi iPhone il 12 Settembre. Live stream anche su Twitter

Trovano conferma i rumor emersi negli scorsi giorni. Secondo quanto riportato da BGR, Apple sarebbe ormai prossima ad ufficializzare il keynote autunnale del 12 Settembre, che per la prima volta in assoluto nella storia della Mela Morsicata sarà trasmesso in diretta anche su Twitter.

Si tratta di una novità di non poco conto, dal momento che la compagnia di Tim Cook è sempre stata restia a trasmettere i keynote al di fuori del proprio ecosistema e del proprio sito web. La motivazione però potrebbe essere da ricercare nel fatto che Apple voglia aumentare la portata degli annunci, permettendo a più spettatori di assistere alla presentazione dei nuovi iPhone, iPod ed iPad Pro.

Le prime indiscrezioni erano emerse qualche giorno fa, attraverso un rapporto pubblicato dalla radio francese Europa 1, ma la conferma arrivata oggi da BGR sa tanto di ufficialità. Nel corso delle prossime ore il reparto che si occupa delle pubbliche relazioni dovrebbe iniziare ad invitare la stampa internazionale all'evento che prenderà il via alle ore 10 locali (le 19:00 italiane) dallo Steve Jobs Theatre dell'Apple Campus.

Apple dovrebbe annunciare tre nuovi modelli di iPhone, tra cui due con schermo OLED da 6,5 e 5,8 pollici ed uno con display LCD da 6,1 pollici con lo stesso design di iPhone X ma a prezzo inferiore.

E' anche previsto il lancio di un nuovo Apple Watch con schermo più grande, un iPad Pro aggiornato, la nuova generazione di AirPod ed il tanto atteso AirPower.