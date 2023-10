Apple presenterà oggi 17 Ottobre il nuovo iPad 11? Nuovi rumor in rete

Sebbene sempre più analisti abbiano smentito l’imminente arrivo dei nuovi iPad, un nuovo leak pubblicato in rete dall’affidabile e popolare leaker Majin Bu riferisce che oggi, 17 Ottobre 2023, Apple dovrebbe presentare il nuovo iPad di undicesima generazione.

Dal momento che non è in programma alcun keynote per ottobre, il reveal dovrebbe avvenire tramite un comunicato stampa pubblicato sulla Apple Newsroom.

Secondo quanto riferito da Majin Bu, il nuovo iPad di undicesima generazione avrà lo stesso design del suo predecessore, e gli accessori attualmente in commercio “saranno perfettamente compatibili”.

Anche domenica scorsa, in occasione della sua newsletter Power On, Mark Gurman aveva allontanato la presentazione dei nuovi iPad ed aveva affermato che i nuovi modelli non sono attesi questo mese, a dispetto dei rapporti di 9to5mac e Supercharged News secondo cui il colosso di Cupertino dovrebbe presentare i nuovi iPad Mini, iPad Air ed iPad oggi. In un altro rumor emerso in rete invece il sito giapponese Mac Otakara riferisce che Apple dovrebbe presentare solo la nuova Apple Pencil 3 in giornata odierna, e non gli iPad.

Ovviamente, qualora dovesse arrivare l’annuncio ufficiale provvederemo ad informarvi tempestivamente e per tale motivo vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli e gli aggiornamenti del caso.