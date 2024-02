Apple ha preso in considerazione l'idea di integrare delle fotocamere sugli AirPods

Mentre Samsung ha mostrato Galaxy Ring al MWC, un nuovo rapporto parla dei possibili progetti per il mercato indossabile di Apple. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il colosso di Cupertino ha preso in considerazione diverse idee per i futuri dispositivi, inclusa un’evoluzione per le AirPods.

In particolare, al di la della realizzazione di un anello smart e di occhiali intelligenti, gli ingegneri avrebbero anche considerato l’idea di installare delle minuscole fotocamere sugli AirPod da integrare con le future funzionalità d’intelligenza artificiale di cui però si conosce molto poco. Resta da capire a cosa potrebbero servire queste lenti ed anche dove potrebbero essere integrate: sullo stelo dei singoli auricolari, nei pressi del padiglione o direttamente sugli speaker? Non è dato sapere.

Apple comunque sta esplorando le possibilità già da anni: almeno 10 anni fa infatti ha ottenuto diversi brevetti per occhiali intelligenti ed anelli intelligenti. In particolare, per lo smart ring si è parlato dell’integrazione di una superficie touch che consentirà agli utenti di interagire con esso.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di prendere con le pinze i rumor di questa tipologia, dal momento che siamo nel campo delle ipotesi ed i brevetti non sempre si tramutano in prodotti reali.