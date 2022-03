Apple, presto sapremo le date della WWDC 2022: cosa verrà presentato?

A meno di un mese dal keynote primaverile di Apple, durante il quale l'azienda ha lanciato iPhone SE 3 e il nuovissimo Mac Studio, pare che la casa di Cupertino sia pronta per annunciare le date ufficiali della WWDC 2022. Gli inviti per la conferenza, infatti, dovrebbero essere spediti a breve alla stampa e agli sviluppatori.

L'indiscrezione è stata riportata da Macrumors, che spiega che solitamente Apple pubblica gli inviti per la WWDC a fine marzo: ciò significa che, se i piani fossero gli stessi degli scorsi anni, potremmo conoscere le date della WWDC 2022 già nei prossimi tre o quattro giorni. Nel 2021, per esempio, Apple ha pubblicato gli inviti per stampa e sviluppatori il 30 marzo.

Sempre lo scorso anno, la conferenza si è tenuta da 7 all'11 giugno, perciò possiamo aspettarci che anche nel 2022 la WWDC sarà organizzata nella seconda settimana di giugno. Tra gli annunci quasi certi dell'evento, che anche quest'anno sarà interamente in digitale, dovrebbero esserci iOS 16 e il nuovo MacOS 13, di cui ancora non sappiamo quasi nulla, insieme alla nuova versione di iPadOS e di watchOS, che faranno il loro debutto sui device di Cupertino di nuova generazione.

Rimane invece meno probabile, benché non del tutto fuori dai giochi, la possibilità di un annuncio hardware alla WWDC 2022: l'ultima volta che Apple ha mostrato dei prodotti fisici ad una WWDC è stata nel 2019, quando la casa di Cupertino ha presentato Mac Pro e il Pro Display XDR. Considerato che, secondo alcuni insider, nel 2022 Apple dovrebbe lanciare il Mac Pro con chip M2 e un Apple Studio Display con schermo mini-LED, è possibile che la loro presentazione possa avvenire proprio alla WWDC.

Infine, benché non se ne senta parlare ormai da mesi, fin dalla fine del 2021 si è parlato di un annuncio alla WWDC anche per Apple AR, il primo headset per la realtà aumentata di Cupertino, che secondo alcuni dovrebbe uscire tra fine 2022 e inizio 2023. Se Apple decidesse di utilizzare un modello promozionale "alla Apple Watch", lasciando trascorrere qualche mese tra l'annuncio del device e la sua effettiva commercializzazione, una presentazione di Apple AR a giugno non suona così improbabile come alcuni potrebbero pensare.