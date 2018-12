Apple: presto sarà possibile regalare gli acquisti in-app

Interessante novità in arrivo dal fronte Apple. A quanto pare il colosso di Cupertino si starebbe preparando al lancio di una funzione che dovrebbe consentire agli utenti di regalare acquisti in-app ad amici e parenti. L'indiscrezione è stata pubblicata da MacRumors, che ha notato alcune modifiche alle linee guida dell'App Store.

Nella policy interna fino a qualche tempo fa si leggeva che "le app non dovrebbero permettere direttamente o indirettamente di regalare ad altri i contenuti acquistati tramite acquisti in-app". Adesso la frase è stata sostituita da "le app possono consentire la donazione di articoli idonei per l'acquisto in-app ad altri".

Le linee guida menzionano anche che questi regali possono essere rimborsati all'acquirente originali, mentre ovviamente non è prevista la possibilità di effettuare scambi. Al momento non sappiamo come funzioneranno gli scambi, ma è comunque interessante notare che la feature sia in arrivo nel giro die prossimi mesi.

Ad oggi però App Store ancora non consente di accedere alla funzione, ma permette solo di regalare le app agli amici. La novità di rilievo sarà rappresentata dalla possibilità di regalare i contenuti in-app, come elementi per i giochi o plugin per le varie applicazioni legate alla produttività (come quelle che consentono di effettuare il fotoritocco).