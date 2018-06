Apple prevede di distribuire 45 milioni di unità di iPhone X Plus

Come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, Apple si appresta a lanciare tre varianti dell'iPhone nel 2018. Il modello di fascia alta, noto come iPhone X Plus, sfoggerà con ogni probabilità un display da 6,4 pollici OLED, doppia fotocamera verticale posteriore e notch.

Lo smartphone, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, dovrebbe essere il più costoso della linea, ma nelle previsioni di Apple dovrebbe anche essere quello più venduto.

La società di Cupertino, infatti, è convinta del fatto che l'iPhone X Plus diventerà sin dai primi giorni successivi al lancio lo smartphone più venduto della linea, ed infatti prevede di distribuire 45 milioni di unità, 30 milioni di iPhone da 6,1 pollici con schermo LCD e 25 milioni di iPhone X da 5,8 pollici.

Apple inoltre ha inviato un ordine di 70 milioni di pannelli OLED a Samsung Display, di cui 45 milioni sono solo per il modello da 6,4 pollici.

L'iPhone con pannello LCD, ovviamente, dovrebbe essere il più economico dei tre, ma il rapporto suggerisce che potrebbero esserci dei ritardi a causa della bassa resa di Japan Display, che non starebbe soddisfando a pieno le richieste della compagnia californiana. A quanto pare, inoltre, la società ha avuto problemi con il notch e la spedizione delle prime unità dovrebbe cominciare a novembre, ma non è escluso che JD possa risolvere i problemi, cominciando prima le spedizioni.

Una nota diffusa da Ming-Chi Kuo, da sempre molto informato sul mondo Apple, sostiene che l'iPhone di fascia bassa con pannello LCD da 6,1 pollici dovrebbe costare sui 600 Dollari, mentre il nuovo iPhone OLED da 6,5 pollici avrà un costo tra 900 e 1000 Dollari, con quello OLED da 5,8 pollici che avrà un prezzo compreso tra 800 e 900 Dollari. A livello di design tutti e tre dovrebbero somigliare ad iPhone X, con alcune caratteristiche esclusive per i modelli OLED.