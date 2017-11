Apple prevede un trimestre record grazie all'iPhone X

Insieme alla relazione finanziaria relativa al trimestre concluso a Settembre,ha anche diffuso le linee guida per il prossimo trimestre, che coincide con la stagione natalizia, da sempre la più importante dal punto di vista dello shopping.

Il gigante di Cupertino si aspetta vendite record, che dovrebbero generare un fatturato tra 84 ad 87 miliardi di Dollari, il 9% in crescita su base annua. Si tratta di aspettative in linea con quelle di Wall Street, che si aspetta vendite importanti per il nuovo cellulare.

Le linee guida, nella fattispecie, per il primo trimestre dell’anno fiscale 2018 sono le seguenti: fatturato fra i 84 miliardi di dollari e i 87 miliardi di dollari

margine lordo fra il 38 percento e il 38,5 percento

spese operative fra i 7,65 miliardi di dollari e i 7,75 miliardi di dollari

altre entrate/(spese) di 600 milioni di dollari

aliquota fiscale del 25,5 percento

Inoltre, proprio in questo periodo, Apple potrebbe raggiungere lo storico risultato di diventare la prima compagnia della storia da un trilione di Dollari.