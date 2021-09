Apple, prezzi più alti per i prossimi iPhone? A suggerirlo un report

Brutte notizie per coloro che sono interessati ad acquistare i nuovi iPhone 13. Secondo quanto riferito dall'analista Peter Hanbury di Bain & Company, l'incremento dei prezzi comunicato da TSMC ai clienti lo scorso mesi, che potrebbe essere pari al 20%, potrebbe portare un rincaro importante sul costo dei prossimi smartphone e PC.

Hanbury ritiene che gli aumenti di prezzo sugli smartphone e PC saranno "notevoli" a causa della decisione di TSMC, il che potrebbe suggerire un costo più elevato per la prossima generazione di iPhone.

La notizia dell'incremento del costo dei chip da parte di TSMC era ampiamente nell'aria e segue quanto fatto da altre società. TSMC infatti addebita già il 20% in più di commissioni di produzione rispetto ad altre compagnie, ma i costi d'investimento continuano ad aumentare ed evidentemente la compagnia ha trasferito tale onere sui propri clienti che, a cascata, potrebbero trasferirlo ai consumatori finali incrementando i prezzi dei prodotti.

Secondo quanto spiegato dal Nikkei, TSMC intenderebbe anche prendere alcuni provvedimenti per bloccare la pratica della "doppia prenotazione", ovvero quando i partner effettuano ordini più elevati rispetto all'effettiva domanda. In questo modo si assicurano spazio aggiuntivo sulla linea di produzione e supporto da parte dei produttori di chip.

TSMC, secondo il Nikkei, starebbe elaborando ancora gli ordini esistenti che sono stati messi in standby a causa dello shortage. Ovviamente, questi non saranno interessati dall'aumento dei prezzi, che dovrebbe entrare in vigore il 1 Ottobre.

Qualche ora fa, intanto, sono emerse in rete le presunte specifiche tecniche di iPhone 13.