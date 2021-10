Apple, i prezzi italiani dei nuovi MacBook Pro, AirPods 3 e HomePod mini

L'evento "Unleashed" di Apple si è appena concluso e ha visto una società di Cupertino realmente "scatenata" (il ritmo con cui sono stati effettuati gli annunci è stato particolarmente elevato). In ogni caso, come di consueto, a pochi minuti dal termine del keynote l'azienda di Tim Cook ha ufficializzato i prezzi italiani dei nuovi prodotti.

Partendo dal nuovo MacBook Pro, che vede l'introduzione del notch e il ritorno dei tasti funzione (giusto per citare due caratteristiche che si sono fatte notare), il modello da 14 pollici con chip M1 Pro, CPU 8-core, GPU 14-core, 16GB di memoria unificata e SSD da 512GB parte da 2349 euro. La variante da 16 pollici parte invece da 2849 euro con chip M1 Pro, CPU 10-core, GPU 16-core, 16GB di memoria unificata e SSD da 512GB.

A quanto si arriva? 3949 euro per il modello con chip M1 Max, CPU 10-core, GPU 32-core, 32GB memoria unificata e 1TB di SSD. Le colorazioni disponibili sono Grigio siderale e Argento. I preordini sono già partiti mediante il portale ufficiale di Apple, mentre le spedizioni avverranno entro il 25 ottobre 2021.

Passando invece agli auricolari AirPods di terza generazione, il prezzo italiano è pari a 199 euro. Non manca l'incisione gratuita con emoji, testo e numeri. I preordini sono già aperti tramite il sito Web ufficiale di Apple, mentre le spedizioni avverranno entro il 25 ottobre 2021.

C'è poi l'arrivo in Italia di HomePod mini. In questo caso, la disponibilità partirà da fine novembre 2021, mentre il costo è fissato a 99 euro. Da non dimenticare infine il nuovo piano in abbonamento per Apple Music.