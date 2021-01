Apple, i primi 9 smartphone attivati a Natale 2020 negli USA sono iPhone

Arrivano direttamente dagli Stati Uniti d'America dei dati particolarmente interessanti per quel che riguarda le scelte in ambito smartphone per i regali di Natale 2020. Infatti, a quanto pare gli iPhone sembrano aver occupato parecchi pacchi sotto gli alberi lo scorso 25 dicembre 2020.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, un report di Flurry Analytics afferma, basandosi sulle attivazioni di smartphone avvenute a Natale 2020, che nella classifica dei 10 dispositivi più popolari ci sono ben 9 iPhone. Più precisamente, il primo posto è occupato da iPhone 11, seguito a ruota da iPhone XR e iPhone 12 Pro Max. Il quarto posto è invece di iPhone 12, mentre subito dopo troviamo iPhone 11 Pro Max e iPhone SE. La classifica prosegue poi con iPhone 12 Pro, iPhone 8 Plus e iPhone 8.

L'unico smartphone che non appartiene ad Apple nella classifica è in decima posizione. Si tratta di LG K30, dispositivo particolarmente low cost uscito originariamente nel 2019. Da notare come il dispositivo abbia avuto un +181% in termini di attivazioni rispetto alla settimana precedente. In ogni caso, i dati di Flurry Analytics descrivono anche una situazione non esattamente delle più rosee per il mercato smartphone, dato che le attivazioni totali sono scese del 23% rispetto al Natale 2019.