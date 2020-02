Apple: i primi Mac basati sui processori ARM in arrivo nel 2021?

Secondo il noto analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe lanciare il primo laptop basato sui processori ARM il prossimo anno e non nel 2020 come ipotizzato in precedenza. Kuo sostiene che il nuovo Mac arriverà tra 12-18 mesi e sfoggerà una CPU non progettata da Intel.

Non si tratta di un rumor completamente nuovo, dal momento che lo stesso Kuo aveva pubblicato una previsione simile nel 2018, dopo una serie di notizie in cui si parlava delle intenzioni di Apple di abbandonare le CPU Intel per concentrarsi su processori personalizzati basati sull'architettura ARM. In molti avevano previsto un lancio nel 2020, ma nell'ultima nota di ricerca il popolare ed affidabile analista ritiene che bisognerà attendere ancora un pò prima di poter vedere i nuovi Mac all'opera.

Apple, dal suo canto, non ha mai confermato in via ufficiale le intenzioni di abbandonare i processori Intel per i Mac, ma a conferma delle ricerche ha pubblicato vari annunci di lavoro negli ultimi anni che hanno lasciato intendere lo sviluppo di chip per PC desktop e laptop in-house, come fatto per gli iPhone.

La società di Cupertino con una decisione di questo tipo ridurrebbe la dipendenza dalle terzi parti ed allo stesso tempo potrebbe offrire una maggiore flessibilità con gli aggiornamenti hardware. Le prime indicazioni di questa transizione potrebbero arrivare già nel corso della WWDC.