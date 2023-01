Apple, i primi MacBook con schermo OLED in arrivo nel 2024: saranno più sottili e leggeri

In una nuova serie di tweet pubblicati dal popolare analista Ming-Chi Kuo, si torna a parlare degli attesi MacBook con display OLED che a quanto pare arriveranno nei negozi entro la fine del 2024.

La scelta di questi nuovi tipi di pannelli dovrebbe consentire ad Apple di portare nei negozi dei laptop più sottili e leggeri rispetto ai modelli attualmente presenti nel listino.

Ad oggi, infatti, tutti i MacBook sono dotati di schermi LCD, ad eccezione degli ultimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici che dispongono di retroilluminazione miniLED e ProMotion.

La scelta dei pannelli OLED garantirà un rapporto di contrasto migliore che coinciderà anche con un minor dispendio di energia ed una maggiore durata della batteria.

Kuo nei tweet non precisa se gli schermi OLED debutteranno sui MacBook Pro o Air. Lo scorso mese però l’analista Ross Young aveva parlato di un MacBook Air da 13 pollici OLED in arrivo nel 2024, insieme ai nuovi iPad Pro da 11,1 e 13 pollici sempre con pannelli OLED e sempre in arrivo il prossimo anno.

Nella giornata di ieri intanto sono emersi alcuni rumor sul possibile lancio nel 2025 degli Apple Watch don display microLED, che permetterebbero ad Apple di allontanarsi da Samsung e dai produttori terzi.