Apple, privacy dell'App Store: classifica delle app che raccolgono più dati

La questione delle etichette della privacy relative all'App Store continua a far discutere il mondo tech. Questa volta, uno studio ha stilato una sorta di "classifica" relativa alle applicazioni che raccolgono maggiormente i dati degli utenti per l'utilizzo legato a terze parti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, pCloud ha analizzato i software presenti all'interno del negozio digitale di Apple per fornire agli utenti un quadro dettagliato della situazione. In questo caso, l'infografica presente in calce alla notizia descrive il tutto meglio di mille parole.

Secondo questo studio, in testa alla "classifica" c'è Instagram, che raccoglie il 79% dei dati degli utenti. A seguire troviamo Facebook con il 57%, nonché Linkedin con il 50%. Si fanno poi notare Uber Eats (50%), Trainline (43%), YouTube (43%), YouTube Music (43%), Deliveroo (36%), Duolingo (36%) ed eBay (36%).

Per quanto riguarda, invece, le applicazioni che non condividono dati con terze parti per usi marketing, troviamo Signal, Clubhouse, Netflix, Microsoft Teams, Google Classroom, Shazam, Etsy, Skype, Telegram, Boohoo, Amtrak, Zoom, Shop e IRS2Go.

Tra i dati raccolti dalle app a cui si fa riferimento nello studio, troviamo acquisti, posizione, contatti, cronologia e altro. Insomma, le etichette "App Privacy" stanno portando a galla delle questioni interessanti.