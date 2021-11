Apple e la privacy, quanto hanno perso Facebook e YouTube? Miliardi

Dopo aver approfondito il possibile arrivo di un visore di Apple per la Mixed Reality, torniamo ad analizzare su queste pagine le novità legate alla società di Cupertino. Questa volta, però, non ci soffermiamo su un prodotto, bensì sulle ripercussioni che la strada intrapresa da Apple sta avendo sulle altre aziende Big Tech.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Gizmodo e dal Financial Times, le nuove policy adottate dalla società di Cupertino hanno comportato perdite miliardarie per i colossi del mondo del Web. Ci riferiamo a realtà come YouTube, Facebook, Twitter e Snapchat, che secondo l'approfondimento svolto dal FT avrebbero perso qualcosa come 9,85 miliardi di dollari nella seconda metà del 2021. Questo proprio a causa delle scelte a livello di privacy effettuate dall'azienda di Tim Cook. Pensate che alcuni esperti hanno addirittura definito queste stime, provenienti dall'azienda Lotame, come "prudenti", in quanto i soldi "andati in fumo" sarebbero in realtà molti di più.

Insomma, le policy App Tracking Transparency (ATT), che tanto hanno fatto discutere il mondo tech, sembrano aver portato a un calo dei guadagni consistenti per Google e le altre aziende Big Tech. D'altronde, il numero di utenti che ha deciso di sfruttare il blocco del tracciamento da parte delle app su iOS è particolarmente elevato (pensate che a luglio 2021 solamente il 12% degli utenti aveva concesso l'uso dell'IDFA per scopi commerciali ai developer). Tra l'altro, Tim Cook e soci non sembrano aver intenzione di mollare in alcun modo: per intenderci, Apple ha bloccato i tentativi di bypassare le policy messi in atto da alcune app.

In ogni caso, il social network Facebook sembra essere la realtà più colpita in assoluto, tanto che, secondo il Financial Times, Zuckerberg e soci starebbero rivedendo un po' del tutto la loro "macchina pubblicitaria". Ricordiamo inoltre che è tempo di cambiamenti per il popolare brand, dato che l'azienda Facebook ha appena cambiato nome in Meta. In ogni caso, perlomeno per quel che concerne gli iPhone, ora Facebook e simili dovranno dimostrarsi maggiormente "creativi" a livello di pubblicità.

Per il resto, nell'ultimo periodo ci sono state alcune "polemiche" riguardanti il presunto "trattamento di favore" che Apple avrebbe riservato a sé stessa. In questo contesto, la società di Cupertino ha dunque introdotto delle novità sugli annunci personalizzati con iOS 15.