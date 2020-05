Apple Pro Display XDR conquista il premio di miglior schermo del 2020

Il Pro Display XDR di Apple è arrivato sul mercato al prezzo di 5.599 euro modificando completamente gli standard del settore dei display per uso professionale. Quest'anno, durante il 26°Annual Industry Display Awards, la soluzione di casa Apple è riuscita a conquistare il premio di “display dell’anno”, raggiungendo un traguardo molto importante.

Particolare importanza è stata data alla precisione dei colori, alla gamma cromatica, la luminosità ed il supporto alla modifica dei contenuti HDR. Le opinioni sono tutte favorevoli a riguardo, infatti HDTVTest ha dichiarato che il Pro Display XDR rappresenta una via senza uscita e rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dei colori professionali.

PCMa, dopo averlo testato, ha invece promosso la qualità di costruzione e la fedeltà dei colori. SID, la Society for Information Display, che ha conferito questo riconoscimento, si è espressa sul Pro Display XDR di Apple così: “Con il suo enorme pannello LCD da 32 pollici, la risoluzione del display Retina fino al 6K ed oltre 20 milioni di pixel, l’Apple Pro Display XDR stabilisce un nuovo primato tra i display professionale. Progettato per i professionisti che si affidano alla precisione del colore ed alla riproduzione realistica delle immagini, come fotografi, editor video, creatori 3D ed appassionati dei colori, il Pro Display XDR offre il set di funzionalità più completo mai viste su di uno schermo per la sua fascia di prezzo e rendendolo uno strumento unico per tutti i creativi.

E’ dotato di un’ampia gamma di colore P3 ed una profondità di colore a 10 bit e consente la riproduzione di miliardi di colori con una precisione eccezionale. La luminosità raggiunge i 1000 nits a schermo intero ed un picco di 1600 nits, con un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1 ed un sistema di retroilluminazione progettato da Apple per una regolazione della luce ottimizzata. Il Pro Display XDR stabilisce un nuovo standard industriale per le immagini di qualità ed un ottimo bilanciamento tra dimensioni, peso e costo”.

In precedenza anche altri prodotti Apple come il Watch Serie 4, l’iPhone X e la tecnologia ProMotion implementata sull'iPad Pro si sono aggiudicati questo premio. La casa di Cupertino dimostra da sempre grande attenzione sull'integrazione di pannelli di ottima qualità su diversi prodotti.



Apple non vuole fermarsi e starebbe studiando lo sviluppo di una nuova Magic Keyboard per iPad e potrebbe implementare alcune funzioni per il monitoraggio della salute sulle prossime AirPods.