Apple, poco probabile l'evento di marzo: 'account Twitter non affidabili'

L'attenzione attorno ad Apple è sempre particolarmente alta. Per questo motivo, non sorprende che online ci siano costantemente rumor in merito alle prossime "mosse" dell'azienda di Cupertino. Tuttavia, bisogna sempre fare attenzione alle fonti da cui provengono i leak.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, alla fine il 16 marzo 2021 non si dovrebbe tenere alcun evento Apple. Infatti, Mark Gurman e Joe Rossignol, figure che si occupano spesso di Apple, hanno affermato che le indiscrezioni trapelate solamente qualche ora fa provengono da "due account Twitter non affidabili". Per chi non lo sapesse, ultimamente il mondo dei leak è costellato da profili che cercano di "anticipare" informazioni relativi al settore tech, ma ovviamente sono in pochi coloro che risultano veramente affidabili.

I rumor coinvolti erano emersi originariamente nella giornata di ieri 19 febbraio 2021 e descrivevano una Apple intenta ad annunciare gli AirTags, un iPad 5G e forse altro. In ogni caso, la "smentita" di Gurman e Rossignol non riguarda i prodotti, bensì la data dell'evento. Insomma, a quanto pare bisognerà aspettare ancora un po' per vedere se effettivamente la società di Cupertino lancerà i succitati dispositivi.

Per il resto, rimanendo in casa Apple, ricordiamo che l'azienda di Tim Cook non vuole rimanere indietro nella corsa al 6G.