Apple: "probabili lievi alterazioni visive sul display di iPhone X se inclinato"

L'è stato finalmente rilasciato e alcuni utenti abbastanza fortunati sono riusciti a metterci le mani sopra, godendo ora di nuove funzionalità come il Face ID, l'Animoji e il nuovo display Super Retina OLED.

Poiché questo è il primo iPhone ad integrare uno schermo OLED, Apple ha rilasciato un nuovo documento di supporto che introduce agli utenti le differenze rispetto allo schermo dei modelli precedenti di iPhone, oltre a problemi che potrebbero verificarsi nel tempo.

L’azienda avvisa che è normale andare incontro ad un problema noto come “burn-in” dopo un utilizzo prolungato e ad un leggero cambiamento di colore e tonalità quando si inclina il display. L' iPhone X è stato progettato per avere il miglior schermo OLED sul mercato nel ridurre questo effetto ma il documento di supporto di Apple riferisce che il problema effettivamente esiste e che quindi alcuni utenti potrebbero riscontrarlo.

In una nota si legge: “Quando inclini il display OLED, potresti notare leggeri cambiamenti di colore e tonalità. È normale: si tratta di una caratteristica della tecnologia OLED. Se utilizzati per un tempo prolungato, i display OLED potrebbero anche presentare lievi alterazioni visive. Anche questo comportamento è normale e può includere problemi di persistenza delle immagini: in questi casi, si vede un’ombra sul display anche quando viene mostrata una nuova immagine. Ciò può verificarsi nelle situazioni più estreme, ad esempio quando viene mostrata in continuazione la stessa immagine a contrasto elevato per un tempo prolungato. Il display Super Retina è stato progettato per essere il migliore del settore nel ridurre gli effetti di persistenza delle immagini dovuti alla tecnologia OLED”

Apple comunica di evitare la visualizzazione di immagini statiche alla massima luminosità per un lungo periodo di tempo. In caso di un’app che lascia il display attivo anche quando iPhone X non è in uso, Apple consiglia di diminuire il livello della luminosità.

E' molto importante notare che con questo documento, Apple parla di questo problema come un comportamento normale dello schermo, il che significa che, se appare, non è probabile che sia coperto dalla garanzia di iPhone X o dalla copertura AppleCare+. Poiché il dispositivo è nuovo, non è chiaro quanto frequentemente questo evento si verifichi, è necessario aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi mesi.