Apple, problemi con alcuni annunci pubblicitari su App Store: sospese alcune categorie

Apple ha annunciato di aver messo in pausa gli annunci pubblicitari mostrati su App Store da qualche giorno. nella fattispecie, il portavoce Trevor Kincaid ha annunciato che il colosso di Cupertino ha sospeso le pubblicità relative al gioco d’azzardo ed altre categorie.

La decisione evidentemente arriva dopo che sviluppatori ed utenti avevano criticato alcune tipologie di pubblicità che erano state mostrate sull’App Store di iPhone. Dopo l’annuncio di martedì scorso di Apple, Twitter è stato inondato di screenshot in cui sviluppatori ed utenti mostravano pubblicità di slot machine nelle ricerche di app per il recupero dalla dipendenza dal gioco. In altri casi invece si vedevano pubblicità di app per scommettere nella categoria di applicazioni per bambini, o app di chat video per adulti in Apple Books o, peggio, applicazioni per gli incontri nelle app progettate per migliorare le relazioni.

Apple, come osservato da Joe Rossignol di MacRumors su Twitter, non ha chiarito quanto durerà la pausa e se apporterà delle modifiche alle policy interne sulla scia dei feedback non positivi ricevuti. Al di fuori del gioco d’azzardo, inoltre, non è nemmeno chiaro quali altri annunci pubblicitari siano stati messi in pausa. Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli sul ripristino delle pubblicità e sulle eventuali novità.