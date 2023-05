Apple: problemi con iCloud e gli Apple ID oggi 11 Maggio 2023

Problemi con i servizi Apple oggi 11 Maggio 2023. Da qualche ora, infatti, gli utenti stanno lamentando disservizi di vario tipo con iCloud, Apple Store e gli Apple ID, e come riportato dai colleghi di 9to5mac ci sarebbero problemi anche con i pagamenti.

I problemi sono confermati anche dalla pagina Downdetector di iCloud, che da qualche minuto ha riportato un picco di segnalazioni con problemi che riguardano sia il servizio di posta elettronica @icloud.com, che con il login. Lo stesso è segnalato anche sulla pagina Downdetector di Apple Store, per cui sono riportati disservizi con login, l'app ed il sito web.

Al momento da parte di Apple non sono arrivati commenti ufficiali in merito, e come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalare eventuali dettagli aggiuntivi.



Le segnalazioni arrivano a poche settimane dai problemi riportati da Apple con l'app Meteo su iOS, che lo scorso Aprile aveva riportato non pochi malfunzionamenti a livello di caricamento delle previsioni meteorologiche.

In aggiornamento