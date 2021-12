Apple, ci sono problemi per la produzione degli iPhone per Natale? Il report

Nightmare Before Christmas. Citando il titolo del film d'animazione del 1993 ideato da Tim Burton (che letteralmente significa "incubo prima di Natale"), un report lascia intendere che la filiera produttiva legata agli iPhone non se la stia passando esattamente bene in questo periodo di carenza di chip.

Approfondendo quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, un report di Nikkei Asia descrive uno scenario in cui Apple starebbe facendo sempre più "pressione" sui fornitori per riuscire a migliorare i tempi di consegna di iPhone e iPad. Infatti, come probabilmente ben saprete, la situazione non è propriamente delle più rosee da questo punto di vista.

In questo contesto, la produzione si sarebbe fermata per diversi giorni a ottobre 2021 per la prima volta in oltre un decennio per via di varie questioni, dalle restrizioni cinesi legate all'uso dell'energia elettrica fino ai ben noti problemi che si stanno verificando a livello di supply chain. La carenza di chip starebbe inoltre rendendo inutile far lavorare di più i dipendenti pagandoli ulteriormente, in quanto non si riuscirebbe comunque a risolvere il problema. Insomma, sembra proprio che ci sia una situazione "inedita" non di poco conto.

Per intenderci, pensate che si fa riferimento a una produzione del 20% circa inferiore rispetto al target di Apple per quel che riguarda i mesi di settembre e ottobre 2021. Inoltre, sembra che la società di Cupertino abbia già ridotto il numero di unità di iPhone 13 da produrre di almeno 10 milioni (si sarebbe passati dalle iniziali 95 milioni alle attuali 83 milioni). In totale, considerando anche la produzione delle altre generazioni di iPhone, Apple sarebbe "indietro" di circa 15 milioni di unità rispetto all'obiettivo totale di produrre 230 milioni di iPhone nel 2021.

Insomma, la situazione non sembra essere delle migliori per via di varie questioni, che unite sembrano aver creato un problema importante, anche se si sta iniziando a vociferare del fatto che la disponibilità di iPhone 13 potrebbe migliorare a inizio 2022. Staremo a vedere.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e TechCrunch, una ricerca di Sensor Tower ha fatto notare che nel 2021 l'App Store di Apple sta generando maggiori introiti rispetto al Play Store. Pensate che si fa riferimento a 85,1 miliardi di dollari (in un mercato totale da 133 miliardi di dollari), per una crescita annua del 17,7%. In parole povere, sembra che la società di Cupertino possa ritenersi soddisfatta, almeno dal punto di vista del software.