Apple, questi prodotti vintage sono pronti a tornare: c'è anche l'iMac Pro!

Negli scorsi giorni vi abbiamo spiegato che la Apple TV HD è diventata vintage e che probabilmente un nuovo modello del device è già in lavorazione. Oggi, una fonte affidabile ci riporta che altri tre device Apple vintage riceveranno lo stesso trattamento e verranno ripubblicati in una versione aggiornata prossimamente.

Stando a quanto riporta Macrumors, in particolare, i tre prodotti che dovrebbero ricevere un refresh nei prossimi mesi sono HomePod, il Macbook da 12" e l'iMac Pro. HomePod è stato reso vintage nel marzo del 2021, quando l'azienda di Cupertino ha spiegato di volersi concentrare sul campione di vendite HomePod Mini.

Tuttavia, secondo l'esperto di Bloomberg Mark Gurman, Apple starebbe sviluppando un nuovo HomePod, questa volta dotato del chip S8 di Apple Watch Series 8 e che, per design e formato, dovrebbe essere "molto simile all'HomePod originale", eccezion fatta per la presenza di uno schermo in cima al device. Secondo Gurman, il dispositivo dovrebbe combinare un HomePod Mini, una Apple TV e una fotocamera per le chiamate via FaceTime.

Il Macbook da 12", privo di dicitura "Air" o "Pro", è stato reso vintage da Apple nel 2019, quando l'azienda ha annunciato i refresh di Macbook Air e Macbook Pro da 13". Mentre queste due linee di device sembrano aver riscosso un certo successo di pubblico, come dimostra l'annuncio dei Macbook M2 dello scorso giugno, il Macbook da 12" non ha ricevuto nuove versioni fino ad oggi.

Sempre Mark Gurman, tuttavia, ha riportato che la casa di Cupertino vorrebbe riportare in vita il Macbook da 12" nel 2024. Vista la finestra di lancio così lontana, è possibile che Apple stia ancora valutando se pubblicare o meno il prodotto, mentre non sappiamo se quest'ultimo finirà per rientrare nelle linee Air o Pro della serie Macbook.

L'iMac Pro è circondato da rumor ormai da diversi mesi, ma il modello originale è diventato vintage a marzo 2021, insieme all'iMac da 27": in questo modo, chi desidera uno schermo di dimensioni più elevate di 24" non può rivolgersi ad un iMac di Apple, ma deve optare per la combinazione tra un Mac Mini o un Mac Studio e un monitor esterno.

Ebbene, è ancora Gurman a riportare che presto le cose potrebbero cambiare, poiché anche l'iMac Pro da 27" riceverà una revisione con un chip Apple Silicon, che potrebbe debuttare sugli scaffali dei negozi già il prossimo anno, magari con un chip M2 Pro o M2 Max.