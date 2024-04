Apple potrebbe produrre un robot che aiuta in casa: ecco quanto tempo ci vorrà

Dopo aver trattato l'accordo tra Apple e Shutterstock in ambito IA, che secondo più di qualcuno segna la strada verso un'azienda di Cupertino che fa "sul serio" in questo ambito, torniamo a occuparci di futuro tecnologico. Sono infatti recenti le descrizioni di una Apple intenta a ragionare su un futuro fatto di robot che aiutano in casa.

Sono portali come Wccftech e Bloomberg a indicare l'esistenza di report che mettono in luce il fatto che alcuni ingegneri della mela morsicata sarebbero al lavoro su un robot in grado di muoversi nell'abitazione e svolgere attività domestiche quotidiane. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta proprio di lavare i piatti o aiutare in cucina in generale, cosa che potrebbe dare il via a una rivoluzione non di poco conto.

Per il momento, però, è ancora tutto in fase di progettazione. Per quanto, infatti, i report risultino intriganti, il modo in cui gli ambiziosi piani di Apple si concretizzeranno nella realtà è ancora tutto da vedere (è anche possibile che ai test interni non segua mai l'arrivo di un prodotto commerciale, per come si evolvono usualmente le cose nel settore Tech).

I rumor relativi all'entrata in questo settore da parte di Apple stanno tuttavia accendendo l'entusiasmo degli appassionati, nonostante risulti probabile che i progressi a cui si fa riferimento siano distanti quantomeno un decennio. Questo nonostante, secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda disponga già ora delle capacità di base per proseguire verso questa strada. Non è chiaro, però, se alla fine ci sarà effettivamente l'intenzione di farlo (o se tutto finirà come il progetto Project Titan dell'auto Apple a guida autonoma, messo da parte a inizio 2024).

Il mondo dei robot applicati alla casa non è del tutto una novità: non ci riferiamo unicamente ai robot aspirapolvere, ma anche a progetti che si inseriscono nel quotidiano in altro modo. Potete dare un'occhiata alla prova del robot assistente domestico Temi, risalente all'ormai lontana edizione 2018 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Potrebbe inoltre interessarvi consultare l'approfondimento del progetto Tesla Optimus.

