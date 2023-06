Apple contro i produttori di frutta svizzeri: il motivo è la mela del logo

No, la notizia che stiamo per riportare non è satirica e non è frutto di uno scherzo. Secondo quanto riportato da Wired, Apple avrebbe citato in giudizio la Fruit Union Suisse, la più grande organizzazione di coltivatori di frutta in Svizzera che esiste da 111 anni. Il motivo? Utilizza nel logo una mela.

Come si può leggere nell’articolo originale di Wired, Apple starebbe contestando tutte le aziende che utilizzano loghi simili al proprio, anche se raffigurano immagini reali e non stilizzate o morsicate.

La battaglia contro la Fruit Union Suisse va avanti da svariati anni. Il direttore dell’organizzazione, Jimmy Mariethoz, ha spiegato che la Fruit Union Suisse da anni utilizza il logo di una Mela rossa con su disegnata una croce bianca per richiamare la bandiera della Svizzera, ed ha riconosciuto la “difficoltà a capire questa azione di Apple, perchè non sta cercando di proteggere la sua Mela Morsicata. L’obiettivo è possedere i diritti su una vera mela, che pernoi è qualcosa di universale e che riteniamo debba essere gratuita per tutti”. “Teoricamente, potremmo entrare in un territorio scivoloso ogni volta che facciamo pubblicità con una mela” ha aggiunto.

Come osservato da Wired, già nel 2017 Apple ha presentato una richiesta all’Istituto Svizzero perla Proprietà Intellettuale per rivendicare i diritti su una rappresentazione in bianco e nero di una mela di Granny Smith. La richiesta copriva un ampio elenco di utilizzo, principalmente riguardanti beni di consumo, hardware elettronici, digitali ed audiovisivi

Nel 2022 il Tribunale ha dato parzialmente ragione ad Apple, osservando però che la società di Cupertino dovrebbe avere i diritti d’utilizzo della mela solo in alcune categorie, citando un principio legale che considera le immagini generiche di beni comuni (come le mele appunto) di dominio pubblico. Apple però ha presentato appello.

L’Organizzazione Mondiale delle Proprietà Intellettuali ha fatto sapere che nel Tech Transaparency Protect è evidenziato che tra il 2019 ed il 2021 Apple ha presentato una serie di richieste di opposizioni sui marchi a livello mondiale, il cui numero supera di gran lunga quelle presentate da Microsoft, Facebook, Amazon e Google messi insieme.