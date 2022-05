Apple: la produzione cinese riparte, ma le perdite ammontano a miliardi di Dollari

Tra le aziende più colpite dai lockdown cinesi delle ultime settimane troviamo sicuramente Apple. Il colosso di Cupertino, infatti, ha dovuto allungare i tempi di spedizione dei Macbook a dismisura in risposta all'ondata di Covid-19 che sta travolgendo il Paese asiatico, mentre anche le consegne di iPhone 14 sembrano a rischio.

Uno dei più grandi problemi che l'azienda di Cupertino si è trovata ad affrontare, però, è l'incapacità di comunicare con i propri fornitori a causa della pandemia, poiché al momento l'invio di personale specializzato nelle città sottoposte a lockdown come Pechino, Shanghai e Zhengzhou è impossibile. Senza ingegneri americani a supervisionare la produzione, però, Apple temeva una ripartenza incredibilmente difficile a fine quarantena.

Invece, un nuovo report del Wall Street Journal spiega che Apple ha creato un team di ingegneri cinesi con il preciso compito di organizzare la ripartenza delle sue catene produttive e di controllare la qualità dei device prodotti, sostituendo le proprio controparti americane, che non possono accedere alla Cina per motivi sanitari.

Il WSJ, comunque, spiega che Apple sta utilizzando tecnologie di livestreaming per permettere ai suoi ingegneri americani di coadiuvare quelli cinesi che si trovano sul campo senza recarsi fisicamente in Asia. A quanto pare, "Apple utilizza gli iPad per comunicare con la Cina e degli strumenti in realtà aumentata per aiutare i tecnici che si trovano a Cupertino a verificare eventuali problemi di fabbrica".

Sfortunatamente, però, l'integrazione degli ingegneri cinesi nell'organico di Apple non sembra permettere loro di accedere ai "piani alti" dell'azienda: al contrario, pare che essi saranno solo degli esecutori materiali di direttive provenienti dall'America, senza potere decisionale all'interno dell'azienda.

Benché la scelta di Apple non sia priva di criticità, essa quasi sicuramente permetterà una ripresa più rapida delle catene produttive di iPhone e Mac, che sono state messe in gravissima difficoltà dalla nuova ondata cinese di Covid. il CEO di Apple, Tim Cook, ha infatti spiegato che nel prossimo trimestre la casa di Cupertino potrebbe "subire un contraccolpo in termini di guadagni stimato tra i 4 e gli 8 miliardi di Dollari".