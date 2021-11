Apple: la produzione di iPhone 13 è aumentata, niente carenze di scorte intorno a Natale?

Pochi giorni fa, un report parlava del taglio di produzione degli iPad da parte di Apple per favorire le spedizioni degli iPhone 13 in vista della stagione natalizia. La mossa dell'azienda sembra aver dato i suoi frutti, dal momento che la disponibilità di iPhone 13 pare essere aumentata secondo un trend che potrebbe premiare l'azienda a Natale.

Come svariati altri prodotti tecnologici, gli iPhone hanno sofferto molto la crisi dei semiconduttori, tanto che si temeva che la disponibilità di iPhone 13 sarebbe stata scarsa negli ultimi mesi del 2021. Fino a pochi giorni fa, i tempi di spedizione degli iPhone erano di parecchie settimane o di mesi in alcuni Paesi del mondo e in determinate configurazioni.

Con l'avvicinarsi della stagione natalizia, però, DigiTimes riporta che Apple sarebbe riuscita a ridurre la carenza di alcune componenti importanti per la catena produttiva dei propri smartphone, arrivando a una "riduzione graduale" del gap tra domanda e offerta. Ciò potrebbe significare che verso Natale, specie nel periodo della "corsa" ai regali, le scorte di iPhone 13 potrebbero essere sufficienti, benché non in tutte le configurazioni, a rispondere alle richieste del mercato.

La stagione natalizia, d'altro canto, è un'occasione che l'azienda di Cupertino non potevano lasciarsi sfuggire, specie dopo che lo scorso trimestre ha perso ben sei miliardi di Dollari a causa della carenza di componenti per i suoi device. In realtà, sia il CEO di Apple Tim Cook che il chief financial officer Luca Maestri hanno avvisato gli investitori di aspettarsi mancati guadagni per cifre ancora superiori per il trimestre in corso, ma le previsioni potrebbero essere viste al rialzo dopo la ripresa della catena produttiva di iPhone 13.

Rimane tuttavia un'incognita piuttosto pesante sugli altri prodotti Apple, specie per quanto riguarda i MacBook e le AirPods: queste ultime, infatti, sono un regalo natalizio molto comune, ma non è chiaro quali siano le scorte di AirPods 3 di Apple, soprattutto considerando che il prodotto è stato lanciato lo scorso mese e potrebbe interessare a molti fan di Cupertino.