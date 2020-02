Apple: via alla produzione di iPhone SE 2, lancio più vicino. Si chiamerà iPhone 9

Secondo quanto riferito da varie testate online, Apple avrebbe finalmente dato il via alla produzione di iPhone SE 2, lo smartphone low-cost a lungo chiacchierato che a quanto pare sarà lanciato sul mercato a Marzo con il nome iPhone 9. Il dispositivo sarebbe entrato nella fase di "produzione di prova", che precederà quella di massa.

Il rapporto è stato pubblicato da MyDrivers, che cita fonti vicine alla catena industriale, le quali hanno anche confermato che la produzione di massa inizierà a metà febbraio. Il rumor suggerisce anche che il telefono si chiamerà iPhone 9 e non iPhone SE 2, e sarà destinato principalmente ai mercati emergenti come l'India, motivo per cui si tratterà di un dispositivo davvero economico.

L'iPhone 9 a quanto pare sarà dotato del processore A13 di Apple, accompagnato da 3 gigabyte di RAM, 3D Touch e Touch ID per le impronte digitali.

Lo schermo invece dovrebbe essere da 4,7 pollici, ed a livello di design ricorderà a larghi tratti l'iPhone 8. Non sono escluse sorprese ed in molti sostengono che la versione finale potrebbe sfoggiare un notch molto ristretto con Face ID. A livello fotografico si parla di miglioramenti consistenti rispetto alla passata generazione.

Gli esperti della catena di approvvigionamento ritengono che l'iPhone 9 contribuirà a guidare le spedizioni totali di iPhone nel 2020, nel corso del quale supererà i 200 milioni di unità.

L'iPhone SE 2 (o iPhone 9) molto probabilmente sarà presentato insieme al nuovo iPad Pro, che secondo le voci di corridoio trapelate sul web sarà basato sul chupset A13X Bionic ed un modulo fotografico a tripla camera con sensore di rilevamento 3D.