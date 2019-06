Apple pronta ad acquistare la divisione modem di Intel Germania?

Secondo quanto riportato da The Information, Apple starebbe trattando l'acquisizione dell'unità modem tedesca di Intel. L'asset, qualora l'affare dovesse andare in porto, potrebbe aiutare in maniera importante il colosso di Cupertino a sviluppare i propri modem in-house più rapidamente.

Non si tratta della prima volta che sul web vengono pubblicate indiscrezioni di questo tipo. Lo scorso aprile il Wall Street Journal infatti aveva pubblicato un rapporto secondo cui i dirigenti della casa della Mela avrebbero discusso con Intel l'acquisizione di parti dei propri rami societari dedicati allo sviluppo di modem. Evidentemente quindi i colloqui sono ancora in corso.

Secondo The Information, un eventuale accordo tra Apple ed Intel probabilmente includerà brevetti e prodotti del colosso di Santa Clara. L'acquisizione quindi potrebbe essere simile a quella firmata con Dialog Semiconductor, una compagnia con sede nel Regno Unito che progetta chip che gestiscono l'alimentazione nei dispositivi. Lo scorso anno Apple aveva raggiunto un accordo da 600 milioni di Dollari che includeva anche 300 dipendenti ed alcuni brevetti.

Lo stesso sito stima che un acquisto da parte di Apple potrebbe portare "centinaia" di ingegneri specializzato nello sviluppo di modem tra le fila del produttore di iPhone, che aveva in programma di utilizzare i chip 5G di Intel per gli iPhone del 2020, ma secondo alcuni rumor è stata costretta a rinviare il tutto in quanto Intel non sarebbe riuscita a rispettare le scadenze.